Из-за коронавируса детское отделение психбольницы в Томске закрыто на карантин

4 Июнь 2020 2020-06-04T16:55:20+03:00

Заболевание выявлено при обязательном тестировании у одного из медработников

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Детское диспансерное отделение Томской клинической психиатрической больницы (ТКПБ) с 4 июня закрыто на 14-дневный карантин, после того, как у одного из сотрудников был выявлен COVID-19. Информацию об этом подтвердил томским СМИ региональный оперштаб.

- Инфекция у заболевшего протекала бессимптомно, выявить ее смогли с помощью тестов, которые в обязательном порядке сдают все работники учреждения. В детском диспансерном отделении работает 27 человек, в настоящее время все они отправлены на 14-дневную самоизоляцию. В течение этого времени они будут находиться под наблюдением эпидемиологов и регулярно сдавать ПЦР-тесты, – рассказал главный врач ТКПБ Сергей Андреев.

Также будут взяты под наблюдение врачей и эпидемиологов контактные с медработником родственники и знакомые, пациенты психбольницы и те, кто сопровождал их на прием в учреждение.

- Помощь нуждающимся в постановке препаратов пролонгированного действия будет проводиться на дому. Экстренная – при обращении в порядке скорой помощи – будет оказываться в приемном отделении психиатрической больницы. Во всех помещениях медучреждения проведена текущая и заключительная дезинфекция, – подчеркнул Андреев.

ИСТОЧНИК KP.RU