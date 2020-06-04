Врио ректора Томского политеха представил новую команду управленцев

4 Июнь 2020 2020-06-04T15:32:26+03:00

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Сегодня врио ректора Томского политехнического университета Андрей Яковлев представил команду своих заместителей, сообщает пресс-служба ТПУ. К исполнению обязанностей приступают семь проректоров. Все они и прежде работали в политехе, но сейчас получили более широкие полномочия.

Пост проректора ТПУ по технологическому развитию и предпринимательству занял Артем Боев, ранее возглавлявший Инженерную школу природных ресурсов. Перед ним поставлены задачи обеспечить качественное выполнение проектов с индустриальными партнерами разного масштаба, создать условия для реализации новых проектов и т. п.

Леонид Сухих, занимавший пост директора Исследовательской школы физики высокоэнергетических процессов, стал проректором по академическому превосходству. Он будет отвечать за развитие научных сетей, международное позиционирование вуза и положение в предметных рейтингах, формирование исследовательских и научных сообществ.

Проректором ТПУ по организационному и социальному развитию назначена Светлана Лукиных, работавшая заместителем первого проректора. В зоне ее ответственности – работа со студентами, коммуникации, развитие корпоративной среды, формирование мотивационной системы в университетском сообществе, поддержка и продвижение бренда ТПУ.

Михаил Соловьев продолжит работать на посту проректора по образовательной деятельности, Мехман Юсубов – в должности проректора по науке. В новую команду также вошли проректор по цифровизации Александр Фадеев и проректор по режиму и безопасности Дмитрий Дмитриев.

– У каждого есть конкретные задачи: формирование новых востребованных образовательных программ, развитие научной инфраструктуры и увеличение грантового портфеля, цифровизация процессов в университете и инструментов распространения знаний, обеспечение безопасности как приоритетной ценности и многие другие, – отметил врио ректора Андрей Яковлев.

ИСТОЧНИК KP.RU