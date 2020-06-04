Три томских фестиваля вошли в Топ-200 главных культурных событий России

4 Июнь 2020 2020-06-04T06:49:06+03:00

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Сегодня, 4 июня, в ходе отчета в региональном парламенте, губернатор Сергей Жвачкин рассказал о ключевых достижениях томской сферы культуры в 2019 году.

- На реализацию национального проекта «Культура» на территории нашего региона в прошлом году направлено почти 150 миллионов рублей. Главными событиями стало обновление Самусьского ДК, а также открытие шесть модельных муниципальных библиотек. – сообщил глава Томской области.

Он также подчеркнул, что развитие культуры не ограничивается рамками нацпроекта и федеральными ассигнованиями.

-На средства областного бюджета мы построили сельские ДК в Верхнекетском и Кривошеинском районах. Провели наши культурные и национальные фестивали, три из которых («Праздник Топора», «Большой Амикан» и «Сибирская Братина») вошли в ТОП-200 событий России по результатам народного голосования. На томской сцене вновь прошли гастроли симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева и фестиваль Дениса Мацуева. А Томский государственный академический симфонический оркестр дал концерт в Казани. – отметил губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU