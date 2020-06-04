2020-06-04T06:33:48+03:00
Общество

Иней в июне:в ближайшие дни Томскую область ждут заморозки

Синоптики и МЧС просят соблюдать меры предосторожности
Алиса Селезнева
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Первые выходные июня "порадуют" томичей ночными заморозками.Первые выходные июня "порадуют" томичей ночными заморозками.Фото: из открытых источников
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С 4 по 6 июня по территории области при прояснениях ожидаются заморозки до 0… - 2°С. – сообщает региональное МЧС со ссылкой на данные Томского гидрометцентра.

В связи с получением данного прогноза спасатели предупреждают о возможном возникновении чрезвычайных ситуаций, обусловленных вымерзанием и гибелью сельскохозяйственных культур. Также населению рекомендуется одеваться теплее, соблюдать требования пожарной безопасности при использования обогревательных приборов и печей.

Согласно прогнозу синоптиков, 4 -6 июня, в Томске и Томской области сохранится облачная погода с прояснениями. Возможен небольшой дождь, местами грозы с порывами ветра до 15 м/с. Воздух в областной столице прогреется днем до +12 .. +14 градусов, по региону дневные температуры составят +11…+16°С. . Температура ночью +2…+7°С, местами при прояснениях заморозки до -2°С.

ИСТОЧНИК KP.RU

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