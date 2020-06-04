Томичи снова могут совершать поездки с помощью BlaBlaCar

4 Июнь 2020 2020-06-04T05:37:45+03:00

Теперь снова можно отправляться в дорогу в компании попутчиков. Фото: из открытых источников

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3 июня крупнейший в мире международный онлайн-сервис поиска автомобильных попутчиков BlaBlaCar возобновляет свою работу в России – сообщила компания на своей официальной странице в «Вконтакте».

Напомним, сервис не работал на территории нашей страны, начиная с 30 марта, в целях противодействия распространения коронавирусной инфекции.

Его работа теперь снова восстановлена, однако претерпела ряд существенных изменений, вызванных внедрением дополнительных мер безопасности для водителей и пассажиров.

В частности, количество разрешённых для бронирования мест в авто сокращено с пяти до четырёх. Кроме того, ввёдена дополнительная опция, которая предусматривает наличие лишь одного попутчика на заднем сиденье авто.

- Мы будем настоятельно рекомендовать водителям воспользоваться ею, чтобы ограничиться одним пассажиром на заднем сиденье. – подчеркивается в сообщении сервиса.

Также пользователям будут приходить уведомления с просьбой соблюдать меры безопасности: отказаться от поездки, если есть симптомы болезни, соблюдать дистанцию и избегать физического контакта с попутчиками.

Пока совершать поездки через сервис могут лишь частные автолюбители, но в скором времени смогут вернуться к работе через сервис и официальные перевозчики. Это означает, что будут возобновлены автобусные поездки, однако все пассажиры должны будут во время движения находиться в масках и перчатках.

Добавим, поездка из Томска в Новосибирск в ближайшие дни, согласно данным сервиса, на частной «попутке» обойдется в пределах 500- 550 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU