2020-06-03T14:00:29+03:00
Общество

В Томской области почти 32 тысячи жителей уже поставили прививки от клещевого энцефалита

С начала эпидсезона в регионе от укусов клещей пострадали 15 175 человек
ИГОРЬ ТЮРИН
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Мал клещ да вреда много!Мал клещ да вреда много!Фото: из открытых источников
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Почти 32 тысячи жителей Томской области уже поставили прививки от клещевого энцефалита, сообщает пресс-служба администрации региона.

Медучреждения региона приобрели 40 тысяч доз вакцин от клещевого энцефалита для взрослых и 30 тысяч доз вакцин для детей. Расходы областного бюджета на эти цели составили около 24 млн рублей.

Как сообщил заместитель начальника департамента здравоохранения Томской области Сергей Дмитриев, вакцинация от клещевого энцефалита проводится круглогодично. Бесплатно ее могут поставить в поликлинике по месту жительства дети, студенты, пенсионеры, работники бюджетной сферы.

Наиболее предпочтительна стандартная схема, когда первую прививку ставят осенью, вторую – через пять-семь месяцев, третью – спустя год с даты первой вакцинации. Ревакцинация проводится каждые три года.

– С учетом сложной эпидемиологической ситуации по COVID-19 вакцинация в поликлиниках проводится по предварительной записи, чтобы избежать скопления посетителей, – уточнил Сергей Дмитриев.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, с начала эпидсезона от укусов клещей пострадали 15 175 человек, в том числе 3 620 детей. Большинство обратившихся – жители областного центра.

Только за прошедшие выходные в круглосуточные пункты серопрофилактики Томска обратились 574 человека, из них 304 – дети. При этом инъекции иммуноглобулина понадобились только 16 взрослым и семи детям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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