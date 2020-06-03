2020-06-03T13:23:36+03:00
Общество

В Томской области в период самоизоляции семьи с детьми получили 32 тысячи дистанционных соцуслуг

Больше всего – 13,5 тысячи услуг получили семьи «группы риска»
ИГОРЬ ТЮРИН
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Забота власти - поддержать семьи с детьми в трудный период самоизоляции и карантинаЗабота власти - поддержать семьи с детьми в трудный период самоизоляции и карантинаФото: из открытых источников
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31 760 социальных услуг в дистанционном режиме предоставили семьям с детьми специалисты центров защиты семьи и детства во время действия в регионе режима самоизоляции, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Больше 6 тысяч услуг получили семьи с детьми-инвалидами, 13,5 тысячи – семьи «группы риска», 12 тысяч услуг сотрудники центров предоставили, сопровождая семьи, в которых воспитываются под опекой дети-сироты.

– Главная задача специалистов – держать под контролем положение детей в курируемых семьях, поддерживать благополучие и оперативно помогать взрослым и детям решать возникающие проблемы, – сообщила начальник департамента по вопросам семьи и детей Томской области Маргарита Шапарева.

В период самоизоляции в дистанционном режиме семьи с детьми получают консультации, поддержку психологов, дефектологов, социальных работников и кураторов «случая». Специалисты центров проводят с семьями профилактическую работу, консультируют их по телефонам, в соцсетях, месседжерах, если необходимо, выезжают в семьи для оказания помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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