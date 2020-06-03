Глава ТСЖ из Томской области присвоила себе более 500 тыс. рублей средств жильцов

3 Июнь 2020 2020-06-03T13:39:51+03:00

Теперь она ответит перед судом

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Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по ЗАТО Северск выявлен факт присвоения денежных средств лицом, ответственным за ведение финансово-хозяйственной деятельности одного из ТСЖ ЗАТО Северск, информирует пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, 53-летняя гражданка, являясь лицом, ответственным за ведение финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ, используя служебное положение, похитила денежные средства в сумме более 520 тысяч рублей, принадлежащие ТСЖ и предназначенные для оплаты содержания и текущего ремонта общего имущества.

Следователями следственного отдела УМВД России по ЗАТО Северск проводится расследование уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации «Присвоение или растрата». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU