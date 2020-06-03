В Томском госуниверситете будут преподавать лингвисты Оксфорда и Шеффилда

3 Июнь 2020 2020-06-03T12:19:35+03:00

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Доктор педагогики, действительный член Института лингвистов Великобритании, доцент ФИЯ ТГУ Петр Митчелл стал руководителем новой автономной магистерской программы Global Masters In ELT Leadership по направлению «Лингвистика». Языком обучения будет английский, целевая аудитория, на которую рассчитана программа, – Китай, Восточная и Юго-Восточная Азия. Ключевыми партнерами магистратуры стали University of Cambridge Assessment и Oxford EMI.

Программа уже утверждена и будет запущена через год. Это первая глобальная магистерская программа в сфере преподавания английского языка, объединяющая ведущих ученых и управленцев из разных стран мира. Доля преподавателей международного уровня в программе составляет около 50%, в том числе это преподаватели из Шеффилда, MIT, Шанхая, Монреаля.

– Идея программы появилась у меня благодаря личному опыту обучения в зарубежных вузах. Сложилось понимание о том, что существующие в мире магистерские программы не отвечают ни требованиям рынка, ни нуждам абитуриентов. Уникальность нашей новой программы заключается в следующем. Во-первых, будет задействована глобальная команда преподавателей из разных вузов, стран и профилей (лингвистика, педагогика, менеджмент, брендинг, предпринимательство). Во-вторых, программа будет реализована преимущественно с использованием дистанционных технологий. Кроме того, будут проводиться зимние и летние школы в Томске и в странах партнеров, – рассказал руководитель программы Петр Митчелл.

Онлайн-работа программы будет реализована в партнерстве с Институтом дистанционного образования ТГУ, помимо этого, сейчас ведутся переговоры о сотрудничестве с образовательной платформой Coursera. Прохождение практики может быть осуществлено как в местах проживания магистрантов, так и на базе ТГУ и партнеров программы. У обучающихся будет возможность пройти сертификацию CELTA (в сотрудничестве с Кембриджским университетом).

Выпускники магистерской программы смогут стать лидерами в сфере языкового образования в Азии. Такие специалисты будут востребованы в средних образовательных и языковых школах, колледжах, университетах, департаментах образования муниципального, регионального и национального уровней. Запуск программы позволит университету занять актуальную нишу в сфере предоставления образовательных услуг и позиционировать себя как мирового лидера в сфере языкового образования.

ИСТОЧНИК KP.RU