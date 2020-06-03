Победителями конкурса «ЛидерыОтрасли.РФ» стали Томский агроколледж, школа и детсад

3 Июнь 2020 2020-06-03T11:42:26+03:00

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Три образовательных учреждения Томской области – Томский агропромышленный колледж, Кожевниковская школа № 1 и детсад в поселке Рассвет – признаны лауреатами-победителями всероссийского открытого конкурса «ЛидерыОтрасли.РФ», сообщает пресс-служба обладминистрации.

Всего на конкурс, призванный выявить самые перспективные организации образования, науки, культуры и спорта, было подано более 51 тысячи заявок от учреждений, обладающих высоким уровнем управленческих практик.

По результатам экспертной оценки сразу три томских учреждения получили звание победителей. Это детский сад в поселке Рассвет Томского района, где воспитывается 135 детей и трудится 39 педагогов, реализующих и основные, и программы коррекционного обучения детей; Кожевниковская СОШ № 1, которая за последние пять лет дважды входила в топ-200 лучших сельских школ России по результатам ГИА и олимпиад, а также Томский аграрный колледж. Педагоги агроколледжа презентовали свой опыт в подготовке кадров по самым перспективным специальностям, сотрудничество с работодателями и вместе с коллегами подтвердили звание «ЛидерыОтрасли.РФ»

ИСТОЧНИК KP.RU