Бывший врио ректора Томского политеха будет создавать Большой университет города

3 Июнь 2020 2020-06-03T11:26:30+03:00

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3 июня губернатор Томской области, председатель Наблюдательного совета Национального исследовательского Томского политехнического университета Сергей Жвачкин по поручению министра науки и высшего образования России Валерия Фалькова провел заседание ученого совета вуза.

Губернатор зачитал членам ученого совета выдержку из приказа Минобрнауки России от 27 мая: «Расторгнуть со 2 июня 2020 года трудовой договор от 28 октября 2019 года с временно исполняющим обязанности ректора Деминым Виктором Валентиновичем по инициативе работника».

Глава региона поблагодарил экс-врио ректора за работу.

– То время, которое Виктор Валентинович был у руля ТПУ, не прошло для университета даром. Вуз укрепил позиции в рейтингах высшей школы. Новая команда успешно начала работу, мобилизовала коллектив на решение образовательных, научных и технологических задач. Безболезненно и одними из первых политехники перешли на дистанционную форму обучения в режиме самоизоляции, – сказал губернатор Томской области, председатель Наблюдательного совета НИ ТПУ Сергей Жвачкин.

Губернатор вручил Виктору Демину медаль «За достижения».

– Этих достижений у вас в самом деле много. Желаю, чтобы они были у вас и в дальнейшей работе. Она вновь очень ответственна. Вместе с томским научно-образовательным сообществом мы решили поручить Виктору Валентиновичу организационную работу по созданию Большого университета, – сообщил губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU