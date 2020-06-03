2020-06-03T10:37:32+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Томске: + 26 новых случаев заражения

Общее число случаев заражения в регионе достигло 765
Алиса Селезнева
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Число заболевших в регионе продолжает расти.Число заболевших в регионе продолжает расти.Фото: из открытых источников
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Сегодня, 3 июня, в Томской области выявлено 26 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус. рф. Таким образом, сейчас в регионе 765 подтвержденных случаев.

В России за последние сутки выявлено 8536 заболевших новой коронавирусной инфекцией, 178 человек скончались.

Всего с начало эпидемии выявлено в стране 432 277 человека с COVID-19, 5215 умерли , 195217выздоровели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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