Томский банкир нанес ущерб госбюджету на 3,8 млн рублей и теперь ответит перед судом

2 Июнь 2020 2020-06-02T12:25:26+03:00

Хитрые схемы томского банкира ударили по государственному карману Фото: из открытых источников

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Сотрудниками Следственного комитета РФ по Томской области завершено расследование уголовного дела, возбужденного на основании материалов регионального УФСБ, по обвинению директора томского филиала одного из банков в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, обвиняемый, являясь директором томского филиала одного из банков, 100% акций которого принадлежит Российской Федерации, злоупотребив своими должностными полномочиями, действуя незаконно, вопреки интересам службы, организовал противоправную схему открытия кредитной линии и обеспечил заключение договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи, не превышающим 100 миллионов рублей, между филиалом банка и коммерческой организацией.

Директор заведомо знал, что полученные кредитные средства будут потрачены заемщиком по нецелевому назначению, в нарушение условий, предусмотренных Правилами предоставления субсидий.

В результате этих действий банк в целях возмещения недополученного дохода перечислил субсидию из средств федерального бюджета в общем размере 3 миллионов 786 тысяч рублей, причинив ущерб бюджету Российской Федерации.

В ходе следствия обвиняемый полностью признал себя виновным. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено, и материалы дела с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU