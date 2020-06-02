2020-06-02T12:25:26+03:00
Происшествия

Томский банкир нанес ущерб госбюджету на 3,8 млн рублей и теперь ответит перед судом

Директор филиала обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями
ИГОРЬ ТЮРИН
Поделиться:
Хитрые схемы томского банкира ударили по государственному кармануХитрые схемы томского банкира ударили по государственному кармануФото: из открытых источников
Изменить размер текста:

Сотрудниками Следственного комитета РФ по Томской области завершено расследование уголовного дела, возбужденного на основании материалов регионального УФСБ, по обвинению директора томского филиала одного из банков в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, обвиняемый, являясь директором томского филиала одного из банков, 100% акций которого принадлежит Российской Федерации, злоупотребив своими должностными полномочиями, действуя незаконно, вопреки интересам службы, организовал противоправную схему открытия кредитной линии и обеспечил заключение договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи, не превышающим 100 миллионов рублей, между филиалом банка и коммерческой организацией.

Директор заведомо знал, что полученные кредитные средства будут потрачены заемщиком по нецелевому назначению, в нарушение условий, предусмотренных Правилами предоставления субсидий.

В результате этих действий банк в целях возмещения недополученного дохода перечислил субсидию из средств федерального бюджета в общем размере 3 миллионов 786 тысяч рублей, причинив ущерб бюджету Российской Федерации.

В ходе следствия обвиняемый полностью признал себя виновным. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено, и материалы дела с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Помощь региона: в Томске ключи от новых квартир получили семь многодетных семей
Томичи проголосовали за 32 территории, которые будут благоустроены в следующем году
В Томске за весну выполнена почти треть плана ремонта дорог
Теплоход с взрывоопасным грузом задержала на томской реке транспортная полиция
Кризис не помеха: "квадрат" в новостройках Томска продолжает расти в цене
Томский банкир нанес ущерб госбюджету на 3,8 млн рублей и теперь ответит перед судом
Медиков, работающих в «ковидариях» Томска, начали тестировать на антитела к COVID-19
Вниманию томичей: цифровая подпись для подачи документов в вузы не требуется
Жители Томской области получили 65 льготных кредитов по программе «Сельская ипотека»
Жильцы дома, ставшего очагом COVID-19 в Томске, игнорировали необходимость разобщения
В Томске за незаконный оборот крупной партии спирта задержаны два молодых человека
Коронавирус в Томске: + 23 новых случая заражения коронавирусом
Из Москвы и Питера теперь можно приезжать в Томск без последующего карантина
Губернатор призвал жителей Томской области не расслабляться и собирать дикоросы
Томский ансамбль «Радуница» победил в престижном музыкальном конкурсе
Предприятие в Томской области задолжало зарплату и лишилось права распоряжаться автопарком
Томские инвалиды попросили сделать сквер на улице Усова доступнее для маломобильных горожан
Томич, укравший пенсию своей бабушки, предстанет перед судом