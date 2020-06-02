Томский банкир нанес ущерб госбюджету на 3,8 млн рублей и теперь ответит перед судом
Сотрудниками Следственного комитета РФ по Томской области завершено расследование уголовного дела, возбужденного на основании материалов регионального УФСБ, по обвинению директора томского филиала одного из банков в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), сообщает пресс-служба ведомства.
По версии следствия, обвиняемый, являясь директором томского филиала одного из банков, 100% акций которого принадлежит Российской Федерации, злоупотребив своими должностными полномочиями, действуя незаконно, вопреки интересам службы, организовал противоправную схему открытия кредитной линии и обеспечил заключение договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи, не превышающим 100 миллионов рублей, между филиалом банка и коммерческой организацией.
Директор заведомо знал, что полученные кредитные средства будут потрачены заемщиком по нецелевому назначению, в нарушение условий, предусмотренных Правилами предоставления субсидий.
В результате этих действий банк в целях возмещения недополученного дохода перечислил субсидию из средств федерального бюджета в общем размере 3 миллионов 786 тысяч рублей, причинив ущерб бюджету Российской Федерации.
В ходе следствия обвиняемый полностью признал себя виновным. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
В настоящее время расследование уголовного дела завершено, и материалы дела с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU