Выпускники школ Томской области получат аттестаты до 8 июня

2 Июнь 2020 2020-06-02T05:55:55+03:00

Аттестаты будут вручены томским школьникам до следующего понедельника. Фото: из открытых источников

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До 8 июня включительно выпускники школ Томской области получат аттестаты о среднем общем образовании (11 классов) и об основном общем образовании (9 классов), сообщила сегодня пресс-служба администрации региона.

- В общей сложности, до следующего понедельника аттестаты получат 5 788 11-классников и 10 808 учащихся девятых классов. Аттестаты с отличием будут выданы без учета результатов ЕГЭ. 11-классники, у которых по всем учебным предметам по результатам промежуточной аттестации в 10 и 11 классах стоит «отлично», получат аттестат с отличием и медаль “За особые успехи в учении”, - сообщила начальник областного департамента общего образования Ирина Грабцевич

Она также уточнила, что в каждой школе составлен индивидуальный график получения документов выпускниками.

-Мы уверены, что каждая школа изыщет возможность организовать выдачу первого документа об образовании своим выпускникам в торжественной обстановке. Безусловно, при этом должны быть соблюдены санитарно-эпидемиологические требования.

В частности, в помещениях, где будут выдаваться аттестаты, должна быть организована каждые два часа влажная уборка и проветривание. Между вручениями — обязательная обработка часто используемых поверхностей: дверных ручек, перил, поверхностей столов и др. Персонал должен быть в масках и перчатках, а на входе ученики, родители и сотрудники учебного заведения должны будут пройти термометрию и обработку рук антисептиками.

Добавим, выпускники, не планирующие поступление в вузы, после 20 июня смогут подать документы для поступления в техникумы и колледжи Томской области.

ИСТОЧНИК KP.RU