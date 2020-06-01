9-летний томич оказался в больнице после наезда Nissan
Полиция выясняет обстоятельства ДТП
фото:УМВД по Томской областиФото: из открытых источников
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Авария произошла сегодня около 17 часов 10 минут на улице Герцена, 18, в районе Буфф- сада.
- Автомобилем Ниссан Мурано, под управлением 51-летней женщины, при повороте направо совершён наезд на ребёнка-велосипедиста. По предварительным данным, мальчик 2011 года рождения, пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу на велосипеде. С травмами ребенок доставлен в медицинское учреждение. – сообщает УМВД по Томской области.
Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства произошедшего и просят откликнуться очевидцев.
ИСТОЧНИК KP.RU