2020-06-01T16:45:17+03:00
Коронавирус Covid-19

Из жилого дома в Томске госпитализированы с коронавирусом сразу 26 человек

Очаг находится под контролем эпидемиологов
Алиса Селезнева
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Из одного жилого дома госпитализировано сразу 26 человек с "короной"Из одного жилого дома госпитализировано сразу 26 человек с "короной"Фото: из открытых источников
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В Томске зарегистрирован бытовой очаг инфицирования COVID-19 – жилой дом (бывшее общежитие одного из предприятий региона). В доме имеются квартиры секционного типа, в которых есть помещения общего пользования – туалеты и кухни. –сообщает региональный оперштаб.

- Первые случаи заболевания эпидемиологи зарегистрировали здесь 22 мая. За 10 дней ПЦР-тесты подтвердили коронавирус у 26 жильцов. Все они госпитализированы в стационары. Жители дома, контактные с заболевшими, перевезены на 14-дневный карантин в обсерватор. – говорится в сообщении.

Во всех помещениях общего пользования (в туалетах, кухнях, подъездах, этажных коридорах), а также в нескольких квартирах проведена текущая и заключительная дезинфекция. За очагом распространения коронавируса установлен эпидемиологический контроль. Адрес дома в сообщении оперштаба не уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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