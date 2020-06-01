Конфликт двух охранников электростанции в Томской области закончился перестрелкой и убийством
Следственный Комитет по Томской области возбудил уголовное дело по статье «убийство» по факту обнаружения в Александровском районе тела мужчины с огнестрельным ранением – сообщила сегодня пресс-служба ведомства.
- По предварительным данным, 29 мая 2020 года на территории электростанции НПС «Раскино» в Александровском районе Томской области между двумя охранниками произошел конфликт на бытовой почве. В результате конфликта одному охраннику причинено огнестрельное ранение руки, у второго огнестрельное ранение головы, повлекшее его смерть. – говорится в сообщении.
В настоящее время обстоятельства произошедшего устанавливают следователи города Стрежевой.
Ими произведен осмотр места происшествия, в ходе которого изъято охотничье ружье ТОЗ-34 12-го калибра, назначены медицинские и комплексная судебные экспертизы, допрашиваются свидетели, выполняются иные следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU