2020-06-01T14:25:30+03:00
Происшествия

Конфликт двух охранников электростанции в Томской области закончился перестрелкой и убийством

Региональный СК проводит расследование случившегося
ИГОРЬ ТЮРИН
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Охранники на севере Томской области выясняли отношения с помощью оружияОхранники на севере Томской области выясняли отношения с помощью оружияФото: из открытых источников
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Следственный Комитет по Томской области возбудил уголовное дело по статье «убийство» по факту обнаружения в Александровском районе тела мужчины с огнестрельным ранением – сообщила сегодня пресс-служба ведомства.

- По предварительным данным, 29 мая 2020 года на территории электростанции НПС «Раскино» в Александровском районе Томской области между двумя охранниками произошел конфликт на бытовой почве. В результате конфликта одному охраннику причинено огнестрельное ранение руки, у второго огнестрельное ранение головы, повлекшее его смерть. – говорится в сообщении.

В настоящее время обстоятельства произошедшего устанавливают следователи города Стрежевой.

Ими произведен осмотр места происшествия, в ходе которого изъято охотничье ружье ТОЗ-34 12-го калибра, назначены медицинские и комплексная судебные экспертизы, допрашиваются свидетели, выполняются иные следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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