Томская полиция ищет вандалов, повредивших мемориал в честь бывшего училища связи
В Томске повреждено изображение ордена Красной Звезды на мемориале, открытом к 100-летию со дня основания Томского высшего военного командного училища связи.
Памятную стелу в честь училища связи открыли в сентябре 2019 года у школы «Перспектива» на улице Никитина. Комплекс включает в себя стелу высотой 7,5 метра и мемориальные доски с историей училища связи.
Как сообщила пресс-служба областного управления МВД, сотрудниками полиции проводится проверка по размещенной в сети Интернет информации о факте повреждения мемориала, расположенного на ул. Никитина, 6. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Отмечается, что по результатам проведенных мероприятий будет принято решение в соответствии с законодательством.
ИСТОЧНИК KP.RU