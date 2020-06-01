Томская полиция ищет вандалов, повредивших мемориал в честь бывшего училища связи

1 Июнь 2020 2020-06-01T13:35:37+03:00

Кому-то оказалось наплевать на память прошлых поколений Фото: из открытых источников

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В Томске повреждено изображение ордена Красной Звезды на мемориале, открытом к 100-летию со дня основания Томского высшего военного командного училища связи.

Памятную стелу в честь училища связи открыли в сентябре 2019 года у школы «Перспектива» на улице Никитина. Комплекс включает в себя стелу высотой 7,5 метра и мемориальные доски с историей училища связи.

Как сообщила пресс-служба областного управления МВД, сотрудниками полиции проводится проверка по размещенной в сети Интернет информации о факте повреждения мемориала, расположенного на ул. Никитина, 6. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Отмечается, что по результатам проведенных мероприятий будет принято решение в соответствии с законодательством.

ИСТОЧНИК KP.RU