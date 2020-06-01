Томский госуниверситет стал лидером по металлургии и изобретательской активности

1 Июнь 2020 2020-06-01T13:08:36+03:00

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Аналитический центр «Эксперт» завершил очередную волну исследования публикационной и изобретательской активности российских университетов. Томский государственный университет вышел на первые строчки среди российских университетов сразу по двум направлениям: металлургии и, собственно, изобретательской активности. Еще по восьми предметным направлениям ТГУ входит в пятерки сильнейших вузов страны, сообщает пресс-служба университета.

Проректор ТГУ по научной и инновационной деятельности Александр Ворожцов отметил, что столь высокие показатели по металлургии обеспечены работой сразу нескольких научных групп вуза. Так, в указанном направлении работает команда Ильи Жукова, которая создает легкие сплавы на основе алюминия и магния; высокоазотистыми сталями занимается группа Мансура Зиятдинова, аддитивными технологиями в этой сфере – Владимир Промахов. Исследованиями в сфере металлофизики занимаются научные группы профессора Виктора Гюнтера и профессора Юрия Чумлякова.

Также аналитический центр «Эксперт» представил результаты рейтинга «Индекс изобретательской активности российских университетов».

Первая тройка рейтинга сформирована Томским государственным университетом (1 место), Казанским федеральным университетом (2 место) и МИСиС (3 место).

При составлении индекса учитывалось количество университетских патентов, проданных, лицензированных, разработанных в коллаборации с компаниями, зарегистрированных за рубежом за последние 5 лет. Также принималась во внимание доля процитированных патентов университета, доля действующих патентов университета в общем числе зарегистрированных патентов и общее число патентов, зарегистрированных за пять лет.

ИСТОЧНИК KP.RU