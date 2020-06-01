2020-06-01T13:08:36+03:00
Умный город

Томский госуниверситет стал лидером по металлургии и изобретательской активности

Об этом сообщил аналитический центр «Эксперт»
ИГОРЬ ТЮРИН
Поделиться:
ТГУ высоко держит маркуТГУ высоко держит маркуФото: из открытых источников
Изменить размер текста:

Аналитический центр «Эксперт» завершил очередную волну исследования публикационной и изобретательской активности российских университетов. Томский государственный университет вышел на первые строчки среди российских университетов сразу по двум направлениям: металлургии и, собственно, изобретательской активности. Еще по восьми предметным направлениям ТГУ входит в пятерки сильнейших вузов страны, сообщает пресс-служба университета.

Проректор ТГУ по научной и инновационной деятельности Александр Ворожцов отметил, что столь высокие показатели по металлургии обеспечены работой сразу нескольких научных групп вуза. Так, в указанном направлении работает команда Ильи Жукова, которая создает легкие сплавы на основе алюминия и магния; высокоазотистыми сталями занимается группа Мансура Зиятдинова, аддитивными технологиями в этой сфере – Владимир Промахов. Исследованиями в сфере металлофизики занимаются научные группы профессора Виктора Гюнтера и профессора Юрия Чумлякова.

Также аналитический центр «Эксперт» представил результаты рейтинга «Индекс изобретательской активности российских университетов».

Первая тройка рейтинга сформирована Томским государственным университетом (1 место), Казанским федеральным университетом (2 место) и МИСиС (3 место).

При составлении индекса учитывалось количество университетских патентов, проданных, лицензированных, разработанных в коллаборации с компаниями, зарегистрированных за рубежом за последние 5 лет. Также принималась во внимание доля процитированных патентов университета, доля действующих патентов университета в общем числе зарегистрированных патентов и общее число патентов, зарегистрированных за пять лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Томская полиция ищет вандалов, повредивших мемориал в честь бывшего училища связи
Томский госуниверситет стал лидером по металлургии и изобретательской активности
Томич-рецидивист ограбил чужую дачу и угрожал убить ее внезапно вернувшегося хозяина
Томские пианистки стали лауреатами на музыкальном фестивале в Барселоне
В Томске на Черемошниках до 2025 года построят жилье, школу и два детсада
Томский телеканал покажет фильм об инклюзивном театре «Индиго»
Коронавирус в Томске: 28 новых случаев заражения
Более 3,7 млн рублей "вытянули" за неделю мошенники с банковских карт томичей
Клиники СибГМУ начали тестировать томичей на антитела к коронавирусу
Томский проект «Аренда за рубль» во всех деталях представлен на городском 3D-портале
Фонд «Обыкновенное чудо» приглашает томичей отметить День защиты детей онлайн
Позвоните в сказку! 1 июня томские малыши могут поговорить по телефону с любимыми героями
Обматерил – заплати: житель Томской области оштрафован за оскорбление односельчанина
Жители свыше 50 улиц Томска завтра останутся без холодной воды
Более 400 медиков Томска получат в подарок сертификаты на услуги салонов красоты