Томич-рецидивист ограбил чужую дачу и угрожал убить ее внезапно вернувшегося хозяина

1 Июнь 2020 2020-06-01T13:33:35+03:00

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Томский районный суд Томской признал ранее судимого 38-летнего местного жителя виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.162 УК РФ (разбой, совершенный с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предметов используемых в качестве оружия, с незаконным проникновением в помещение и жилище). Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Установлено, что в июле 2019 года подсудимый, забравшись на чужой участок в садовом товариществе, похитил из построек продукты питания и бытовую химию на общую сумму 3,6 тыс. рублей, однако был застигнут приехавшим хозяином дачи. Когда владелец участка попытался его задержать, подсудимый достал нож и высказал в адрес потерпевшего угрозы, что позволило ему скрыться с похищенным имуществом.

За содеянное суд приговорил виновного к 7 годам 11 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

Не согласившись с приговором, осужденный в апелляционной жалобе заявил о его суровости, а также о том, что не угрожал потерпевшему.

Однако прокурор отдела уголовно-судебного управления прокуратуры области опроверг доводы жалобы, в том числе сославшись на показания очевидцев преступления.

Проанализировав отрицательную характеристику осужденного, который совершил данное преступление спустя непродолжительное время после освобождения из мест лишения свободы, в условиях особо опасного рецидива преступлений, прокурор убедил суд апелляционной инстанции в законности и справедливости приговора.

Апелляционная жалоба осужденного оставлена без удовлетворения, приговор вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU