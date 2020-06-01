Коронавирус в Томске: 28 новых случаев заражения
Общее число случаев COVID-19 в регионе перевалило за семь сотен
Число заболевших коронавирусом в Томской области продолжает расти.Фото: из открытых источников
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Сегодня, 1 июня, в Томской области выявлено 28 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус. рф. Таким образом, сейчас в регионе 716 подтвержденных случаев.
В России за последние сутки выявлено 9035 заболевших новой коронавирусной инфекцией, 162 человека скончались
Всего с начало эпидемии выявлено в стране 414 878 человека, 4855 умерли , выздоровели 175 877 россиян.
ИСТОЧНИК KP.RU