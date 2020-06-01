Более 3,7 млн рублей "вытянули" за неделю мошенники с банковских карт томичей

1 Июнь 2020 2020-06-01T10:02:40+03:00

В числе пострадавших и пенсионеры, и совсем молодые жители региона

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- За прошедшую неделю жертвами мошенников стали 19 мужчин и 32 женщины в возрасте от 18 до 80 лет. В общей сложности ,они перевели мошенникам более 3,7 миллионов рублей. – сообщила в понедельник пресс-служба УМВД по Томской области.

Одним из самых популярных методов «развода» остается взлом страниц пользователей в соцсетях и рассылка с них просьб занять деньги.

- Так, одной из томичек, 1984 года рождения, в социальной сети со страницы брата ее супруга поступило сообщение с просьбой одолжить деньги. Не усомнившись в подлинности сообщения, женщина перевела 12 тысяч рублей. Через некоторое время с того же аккаунта поступила еще одна просьба о переводе 7 тысяч рублей. Тогда томичка позвонила родственнику, который пояснил, что его страница в соцсети взломана. – говорится в сообщении правоохранительного ведомства.

Еще одной жертвой мошенников стала женщина 1989 года рождения.

При продаже гидрокостюма на одном из популярных сайтов объявлений ей поступило предложение от потенциального покупателя. После чего неизвестный отправил потерпевшей в мессенджере сообщение, содержащее ссылку на сайт, адрес которого незначительно отличался от оригинального. Женщина не обратила на это внимания. После ввода данных банковской карты со счета было списано более 10 тысяч рублей.

Полицейские настоятельно рекомендуют томичам: при поступлении сообщения от родственника или знакомого с просьбой одолжить денег, не спешите совершать перевод. Свяжитесь со своими близкими и проясните ситуацию!

ИСТОЧНИК KP.RU