Томский проект «Аренда за рубль» во всех деталях представлен на городском 3D-портале

1 Июнь 2020 2020-06-01T08:41:25+03:00

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Информацию о муниципальном проекте «Аренда за рубль» теперь можно получить на 3D-портале администрации Томска. Специалисты комитета геоинформационного обеспечения департамента архитектуры и градостроительства создали специальный раздел «Дом за рубль», который должен облегчить доступ потенциальных инвесторов к данным об объектах, участвующих в программе.

Проект «Аренда за рубль» был инициирован городскими властями в 2016 году, напоминает пресс-служба мэрии. Согласно условиям, инвесторам предлагается за свой счет отремонтировать старинные дома, а взамен получить льготу по арендной плате, которая по завершении реконструкции снижается до 1 рубля в год за аренду объекта и 0,1% от стоимости аренды земельного участка. Восстановленные здания можно сдавать в субаренду или использовать для коммерческих целей на протяжении 49 лет. Сейчас в проекте уже участвуют более 20 инвесторов. Томский опыт восстановления домов с участием местного бизнеса оказался востребован и в других регионах России.

На городском 3D-портале представлена информация как о восстановленных объектах, так и о зданиях, которые только планируется выставить на торги. В «Дом за рубль–аукционы на право аренды» данные интегрированы со страничкой портала «Муниципальные торги города Томска» torgi.admin.tomsk.ru. Разработка нового подраздела пока не завершена, данные будут регулярно актуализироваться, уточнили в мэрии.

Для сведения: в Томске в рамках проекта «Аренда за рубль» инвесторам передано 29 домов (28 деревянных и одно каменное здание), в числе которых памятники федерального и регионального значения и один выявленный объект культурного наследия. Восстановлено пять домов, из них три получили полную льготу по аренде.

ИСТОЧНИК KP.RU