Фонд «Обыкновенное чудо» приглашает томичей отметить День защиты детей онлайн

1 Июнь 2020 2020-06-01T08:21:50+03:00

Традиционный марафон "Обыкновенного чуда" завершится в этом году в онлайне. Фото: из открытых источников

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1 июня фонд «Обыкновенное чудо» завершает свой традиционный благотворительный марафон, который вот уже 14 лет проводится в Томске каждую весну.

До пандемии коронавируса в День защиты детей марафон всегда финишировал большим концертом в Городском саду Томска, во время которого все желающие могли внести свои пожертвования на лечение подопечных фонда. В этом году все праздничные мероприятия пройдут в онлайн формате.

- 1 июня в Интернете состоятся два благотворительных концерта. Первый из них начнется в 17.00 на онлайн-площадке МБОУ «Богашевская СОШ им. А.И. Федорова» . Перед зрителями в прямом эфире выступят ЮДИ- джуниор, школа-студия «Серпантин», цирковая студия «Каламбур», юные артисты из дома детского творчества "У Белого озера" и школы искусств поселка Мирный, учащиеся Богашевской школы, воспитанники детских садов поселка Аэропорт и села Богашево – говорится в анонсе на сайте «Обыкновенного чуда».

Сразу после окончания данного концерта, в 19 часов вечера, в аккаунте фонда «Обыкновенное чудо» начнется выступление «PERCUSSION PROJECT» - команды барабанщиков, давно любимой томичами и хорошо известной за пределами нашего региона. Стать зрителем их благотворительного концерта можно также по ссылке.

Известная команда PERCUSSION PROJECT не раз выступала на финальном концерте марафона.Фото: из открытых источников

- Отметим День защиты детей барабанной дробью и не только! Барабаны разбудят, поднимут настроение и подарят ощущение праздника. – обещают организаторы.

Напомним, что благотворительный марафон "Обыкновенное чудо" проходит в этом году уже в 14-й раз. С начала 2020 года за адресной помощью в фонд обратились более 100 семей. Им оказана поддержка в лечении, реабилитации, приобретении технических средств и оплате сборов за авиабилеты. В настоящее время ждут помощи неравнодушных земляков еще 12 ребятишек,страдающих тяжелыми недугами. Вся информация о них размещена на сайте благотворительного фонда "Обыкновенное чудо".

В срочной помощи неравнодушных земляков нуждаются сейчас 12 подопечных фонда.Фото: из открытых источников

ИСТОЧНИК KP.RU