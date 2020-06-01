2020-06-01T06:44:41+03:00
Общество

Обматерил – заплати: житель Томской области оштрафован за оскорбление односельчанина

Любитель «крепкого» словца по приговору суда лишится тысячи рублей
Алиса Селезнева
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За нецензурную брань суд может выписать штраф.За нецензурную брань суд может выписать штраф.Фото: из открытых источников
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Прокуратура Тегульдетского района провела проверку по обращению местного жителя о привлечении к ответственности односельчанина за оскорбление.

- Установлено, что в марте 2020 года 28-летний житель одного из поселков района, в ходе конфликта с заявителем на почве не сложившихся личных отношений, в присутствии соседей, высказал в его адрес грубую нецензурную брань. - сообщает пресс-служба областной прокураторы.

По итогам проверки прокуратура Тегульдетского района возбудила в отношении виновного дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.5.61 КоАП РФ (оскорбление). Матерщиннику назначено наказание в виде штрафа в размере 1 тыс. рублей. Постановление суда в законную силу пока не вступило.

ИСТОЧНИК KP.RU

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