Обматерил – заплати: житель Томской области оштрафован за оскорбление односельчанина
Прокуратура Тегульдетского района провела проверку по обращению местного жителя о привлечении к ответственности односельчанина за оскорбление.
- Установлено, что в марте 2020 года 28-летний житель одного из поселков района, в ходе конфликта с заявителем на почве не сложившихся личных отношений, в присутствии соседей, высказал в его адрес грубую нецензурную брань. - сообщает пресс-служба областной прокураторы.
По итогам проверки прокуратура Тегульдетского района возбудила в отношении виновного дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.5.61 КоАП РФ (оскорбление). Матерщиннику назначено наказание в виде штрафа в размере 1 тыс. рублей. Постановление суда в законную силу пока не вступило.
ИСТОЧНИК KP.RU