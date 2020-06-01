Жители свыше 50 улиц Томска завтра останутся без холодной воды

1 Июнь 2020 2020-06-01T06:06:14+03:00

Холодной воды на Каштаке не будет почти сутки. Фото: из открытых источников

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2 июня, с 09:00 до 02:00 3 июня, ООО «Томскводоканал» будет проводить плановые ремонтные работы на водопроводных сетях областного центра. В связи с этим, холодное водоснабжение будет отсутствовать в большей части микрорайона Каштак и Ленинского района. В перечень вошли более 50 улиц, в том числе ул. Говорова, 79-ой Гвардейской дивизии, Ленская, Большая Подгорная и т.д. Ознакомиться с полным списком адресов можно на сайте «Томскводоканала».

- Приносим извинения за доставленные неудобства и просим томичей произвести запасы воды заблаговременно, – говорится в сообщении коммунального предприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU