Более 400 медиков Томска получат в подарок сертификаты на услуги салонов красоты

1 Июнь 2020 2020-06-01T06:53:05+03:00

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Томская область присоединилась к проекту «Красивая акция: от сердца к сердцу», запущенному Общероссийским народным фронтом совместно с Ассоциацией предпринимателей индустрии красоты (АПИК) в рамках акции взаимопомощи #МыВместе. 15 салонов красоты Томска предоставили свыше 430 подарочных сертификатов на свои услуги для медицинских работников.- сообщает пресс-служба томского отделения ОНФ.

В числе салонов, присоединившихся к акции: «Советская парикмахерская», ногтевая студия «Creative Nails», студия маникюра Светланы Мельниковой, студия татуажа Ирины Вайман, студия маникюра и педикюра «Fleuron», «Art pro Fashion», «ArtStyle», студия «Beauty banda», «Best Freands», Академия красоты Basova, «Ваш мастер», «Epilestet», «Hair Style» и студия Татьяны Булдыгиной.

Обладателями первых 80 сертификатов на минувшей неделе стали работники городских поликлиник № 10 на проспекте Мира и № 1 на проспекте Ленина.

- . Воспользоваться сертификатами можно будет по окончании режима вынужденной самоизоляции вплоть до 30 ноября 2020 года. Ими смогут воспользоваться не только женщины, но и мужчины – медики. По сертификатам можно будет сделать стрижку, маникюр, педикюр, татуаж, оформление бровей, массаж и т.д. - рассказал региональный омбудсмен всероссийской Ассоциации предпринимателей индустрии красоты Антон Лапин.

- Все наши доктора и медсестры работают сегодня в тяжелых условиях, с повышенной нагрузкой. И такая поддержка, безусловно, для нас важна. - отметил главный врач поликлиники № 1 города Томска Максим Киселев.

В ближайшее время представители команды «Молодёжки ОНФ», участники акции #МыВместе развезут подарочные сертификаты в другие медицинские учреждения Томска.

- Второй этап проекта «Красивая акция: от сердца к сердцу» пройдет в Томской области 21 июня и будет приурочен ко Дню медицинского работника. Томские представители АПИК готовят к этой дате новые приятные сюрпризы и подарки для врачей», - сообщила участница акции #МыВместе, активист томского регионального отделения ОНФ Людмила Тренина.

Добавим, на сегодняшний день к акции благодарности врачам «Красивая акция: от сердца к сердцу» присоединились свыше 30 регионов России. В рамках проекта участники вручают медработникам сертификаты, бьюти-боксы, букеты , создают их портреты руками профессиональных художников.

Первая партия сертификатов уже вручена персоналу городских поликлиник.Фото: из открытых источников

ИСТОЧНИК KP.RU