Коронавирус в Томске, последние новости на 1 июня 2020 года: 21 новый случай COVID-19, 11 томичей на ИВЛ
На 1 июня в Томской области подтверждено 688 случаев заражения новым коронавирусом, из них 21 случай выявлен вчера.
10 пациентов из нововыявленных госпитализированы в инфекционное отделение больницы №3 и респираторные госпиталя медико-санитарной части №2 Томска и клиник СибГМУ. У 11-ти человек заболевание протекает бессимптомно, они находятся под медицинским наблюдением в домашних условиях.
Причиной заражения 12-ти человек стали контакты с заболевшими коронавирусом ранее, у девяти человек источник инфицирования не выявлен, идет эпидемиологическое расследование.
Лечение в стационарах проходят 258 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. На кислородной поддержке по-прежнему 12 человек: один на масочной подаче кислорода, остальные подключены к аппаратам ИВЛ (девять на инвазивной вентиляции легких, два — на неинвазивной).
В обсерваторах под Томском на 14-дневном карантине находятся 110 человек.
В Томской области зарегистрированы 688 случаев заболевания коронавирусом: 351 на лечении (258 в стационарах, 93 на самоизоляции), 323 выздоровели, 14 умерли.
ИСТОЧНИК KP.RU