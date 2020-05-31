Пропал ребенок: томские полицейские рассказали, что делать родителям в такой ситуации

31 Май 2020 2020-05-31T14:52:31+03:00

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УМВД по Томской области на своем сайте опубликовало памятку для родителей, столкнувшихся с ситуацией пропажи ребенка.

- В случае исчезновения близкого человека, не достигшего совершеннолетия, немедленно обращайтесь в бюро регистрации несчастных случаев УМВД России по Томской области по телефонам: 794-385, 41-33-41. В данном бюро концентрируется вся информация о фактах обнаружения неопознанных трупов на территории области, лицах, доставленных в медицинские учреждения, задержанных в изоляторы временного содержания на территории города Томска, которые по состоянию здоровья или возраста не могут сообщить о себе сведения. – говорится в сообщении ведомства.

Если в результате принятых мер без вести пропавший ребенок не обнаружен, далее необходимо обратиться в любой ближайший отдел внутренних дел (независимо от места проживания). Также информацию о пропавшем человеке можно сообщить по телефону 02 (с мобильного – 020).

-При обращении в дежурную часть территориального органа внутренних дел необходимо при себе иметь документы, удостоверяющие Вашу личность и документы, содержащие сведения о пропавшем человеке . – напоминают стражи порядка.

Сотруднику полиции потребуются фотография пропавшего и следующие данные:

- приметы пропавшего (рост, телосложение, цвет волос, черты лица, особенности походки, жестикуляции) и особые приметы (наличие и расположение шрамов, родимых пятен, физических недостатков);

- приметы одежды (верхней, нижней, наличие признаков, по которым Вы можете ее точно опознать), приметы вещей, которые находились у пропавшего человека (сумка, портфель, зонт, очки, бумажник, ключи, часы, телефон и др.).

Также нужно подробно рассказать об обстоятельствах исчезновения.

-Эта информация имеет для розыска первостепенное значение. - подчеркивают полицейские.

Ранее мы сообщали, что 28 мая в Томске потерялся пятилетний мальчик, уехавший на велопрогулку. Родители мальчика не могли найти его самостоятельно с 18.30, и в районе девяти часов вечера обратились в полицию. Информация о поиске ребенка была размещена в СМИ и социальных сетях. В поисках ребенка вместе со стражами порядка участвовали волонтеры сообщества "Лиза Алерт-Томск".

Родители должны четко знать алгоритм действий в случае пропажи ребенка.Фото: Из открытых источников

ИСТОЧНИК KP.RU