2020-05-31T13:41:55+03:00
Коронавирус Covid-19

3 случая коронавируса, выявленных сегодня в Томской области, приходятся на Северск

Общее число заразившихся COVID-19 в «закрытом городе» достигло четырнадцати человек
Алиса Селезнева
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Число северчан, заразившихся коронавирусом, достигло 14 человекЧисло северчан, заразившихся коронавирусом, достигло 14 человекФото: из открытых источников
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31 мая в Томской области зарегистрирован 21 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией. Из них три случая выявлены в ЗАТО Северск. Таким образом, с начала пандемии в городе атомщиков зарегистрировано четырнадцать подтвержденных случаев COVID-19.

- В настоящее время шесть пациентов госпитализированы в инфекционное отделение ФГБУ СибФНКЦ ФМБА России. Двое находятся под медицинским наблюдением на дому. Из числа ранее заболевших шестеро человек выздоровели. По месту жительства заболевших была проведена дезинфекция, – говорится в сообщении, размещенном на сайте администрации г. Северска.

Также уточняется, что под медицинским наблюдением находятся 131 человек, из них: 43 – вернувшихся на территорию ЗАТО Северск из-за границы и других российских регионов, 88 – контактировавших с ранее заболевшими. Снято с медицинского наблюдения в закрытом городе 820 человек. На 31 мая двумя лабораториями, расположенными в Северске, выполнено 2709 исследований на выявление COVID-19.

Ранее мы сообщали, что из-за коронавируса, выявленного у медсестры, на карантин закрыт Северский перинатальный центр.

Добавим, что ЗАТО Северск является единственным муниципалитетом региона, ежедневно публикующим на своем официальном сайте сводку по местной ситуации с коронавирусом.

На сайте администрации ежедневно публикуется сводка по коронавирусу в Северске. Фото: из открытых источников

На сайте администрации ежедневно публикуется сводка по коронавирусу в Северске.Фото: из открытых источников

ИСТОЧНИК KP.RU

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