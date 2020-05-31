Коронавирус в Томске: + 21 новый случай заражения COVID-19
Общее число случаев заражения в регионе достигло 688
Количество больных к-вирус продолжает растиФото: из открытых источников
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Сегодня, 31 мая, в Томской области выявлен 21 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус. рф. Таким образом, сейчас в регионе 688 подтвержденных случаев.
В России за последние сутки выявлено 9 268 заболевших новой коронавирусной инфекцией, 138 человек скончались
Всего с начало эпидемии выявлено в стране 405 843 человека, умерли 4693, выздоровели 171 883.
ИСТОЧНИК KP.RU