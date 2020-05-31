Эксперты проведут «прямую линию» для родителей томских детей-инвалидов

31 Май 2020 2020-05-31T06:29:19+03:00

На их вопросы ответит руководитель Главного бюро МСЭ по Томской области

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3 июня 2020 года, ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Томской области» Минтруда России проведет для населения региона «прямую линию» по вопросам установления инвалидности у детей, разработки и реализации индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида.

- На обращения граждан подробно ответит руководитель бюро, главный эксперт по МСЭ Вячеслав Анатольевич Перминов. – сообщает пресс-служба учреждения.

Задать вопросы можно 3 июня, с 14 до 16 часов, по телефону 8 (3822) 403-304, а также направить их заранее на e-mail: fgu@mse.tomsk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU