Эксперты проведут «прямую линию» для родителей томских детей-инвалидов
3 июня 2020 года, ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Томской области» Минтруда России проведет для населения региона «прямую линию» по вопросам установления инвалидности у детей, разработки и реализации индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида.
- На обращения граждан подробно ответит руководитель бюро, главный эксперт по МСЭ Вячеслав Анатольевич Перминов. – сообщает пресс-служба учреждения.
Задать вопросы можно 3 июня, с 14 до 16 часов, по телефону 8 (3822) 403-304, а также направить их заранее на e-mail: fgu@mse.tomsk.ru
ИСТОЧНИК KP.RU