2020-05-31T05:05:46+03:00
Происшествия

Томич взял 16 заказов на поставку мебели и потратил деньги на себя

Его клиентам причинен ущерб на сумму свыше 300 тыс. рублей
Алиса Селезнева
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Клиенты, поверившие мошеннику, не дождались обещанной новой мебели.Клиенты, поверившие мошеннику, не дождались обещанной новой мебели.Фото: из открытых источников
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Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Ленинскому району г. Томска установлен подозреваемый в совершении мошенничества.

- По предварительным данным, 44-летний подозреваемый, в период с сентября по декабрь 2019 года, являясь директором общества с ограниченной ответственностью заключал с гражданами договора на поставку мебели, не имея намерений исполнить взятые на себя обязательства. Полученными денежными средствами он распорядился по собственному усмотрению. Ущерб, причиненный 16 гражданам, составил более 320 тысяч рублей. - сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

Следственными органами города Томска возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество». Максимальное наказание по ней - до шести лет лишения свободы. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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