2020-05-31T04:37:46+03:00
Коронавирус Covid-19

Северский перинатальный центр закрыт на карантин из-за коронавируса у медсестры

Роженицы в ближайшие две недели будут госпитализироваться в Томск
Алиса Селезнева
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Северский Перинатальный центр ближайшие две недели не будет принимать рожениц.Северский Перинатальный центр ближайшие две недели не будет принимать рожениц.Фото: из открытых источников
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-Северский перинатальный центр закрыт на 14 дней на прием новых пациентов. Причина – выявление новой коронавирусной инфекции у одной из медсестер. – сообщила пресс-служба региональной администрации.

- Распространения в медучреждении инфекция не получила. После подтверждения коронавируса у медсестры оперативно были взяты анализы у всех работников и пациентов перинатального центра. 30 мая, стали известны результаты – они отрицательные. За всеми установлен эпидемиологический надзор на 14 дней. Пять сотрудников, контактировавших с заболевшей медсестрой в дежурную смену, остаются на двухнедельной самоизоляции. – говорится в сообщении.

Уточняется также, что часть пациенток, находившихся в стационаре, выписаны, остальные оставлены в центре до выписки. Женщины, наблюдавшиеся здесь амбулаторно, переведены в женскую консультацию.

Эпидемиологи установили, что в медицинском учреждении строго соблюдались все меры санитарно-эпидемиологического контроля, медработники использовали средства индивидуальной защиты, в помещениях проводилась необходимая обработка.

Несмотря на отрицательные тесты у персонала и пациентов, Северский перинатальный центр был закрыт на карантин. Ближайшие 14 дней здесь не будет вестись прием новых пациентов. В этот период роженицы будут госпитализироваться в областной перинатальный центр в Томске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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