Северский перинатальный центр закрыт на карантин из-за коронавируса у медсестры
-Северский перинатальный центр закрыт на 14 дней на прием новых пациентов. Причина – выявление новой коронавирусной инфекции у одной из медсестер. – сообщила пресс-служба региональной администрации.
- Распространения в медучреждении инфекция не получила. После подтверждения коронавируса у медсестры оперативно были взяты анализы у всех работников и пациентов перинатального центра. 30 мая, стали известны результаты – они отрицательные. За всеми установлен эпидемиологический надзор на 14 дней. Пять сотрудников, контактировавших с заболевшей медсестрой в дежурную смену, остаются на двухнедельной самоизоляции. – говорится в сообщении.
Уточняется также, что часть пациенток, находившихся в стационаре, выписаны, остальные оставлены в центре до выписки. Женщины, наблюдавшиеся здесь амбулаторно, переведены в женскую консультацию.
Эпидемиологи установили, что в медицинском учреждении строго соблюдались все меры санитарно-эпидемиологического контроля, медработники использовали средства индивидуальной защиты, в помещениях проводилась необходимая обработка.
Несмотря на отрицательные тесты у персонала и пациентов, Северский перинатальный центр был закрыт на карантин. Ближайшие 14 дней здесь не будет вестись прием новых пациентов. В этот период роженицы будут госпитализироваться в областной перинатальный центр в Томске.
ИСТОЧНИК KP.RU