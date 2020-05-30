Коронавирус в Томске, последние новости на 31 мая 2020 года: +22 новых случая COVID-19,и 23 человека выздоровели

30 Май 2020 2020-05-30T21:00:06+03:00

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Томской области на 31 мая 2020 года

Изменить размер текста: A A

На сегодня, 31 мая, в Томской области выявлено 667 случаев из них 22 выявлено вчера.

12 пациентов госпитализированы: один с ОРВИ в инфекционное отделение больницы № 3, 11 с пневмонией — в респираторный госпиталь медико-санитарной части № 2 Томска и СибГМУ. У 10-ти человек заболевание протекает бессимптомно, они находятся под медицинским наблюдением в домашних условиях.

Причиной заражения 18-ти человек стали контакты с заболевшими коронавирусом ранее, у четырех человек источник инфицирования не выявлен, идет эпидемиологическое расследование.

На лечении в стационарах остается 251 пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19. На кислородной поддержке 12 человек: один на масочной подаче кислорода, остальные подключены к аппаратам ИВЛ (девять на инвазивной вентиляции легких, два — на неинвазивной).

В обсерваторах под Томском на 14-дневном карантине находятся 96 человек.

За сутки взято на исследование 2 208 ПЦР-тестов, всего с начала тестирования проведено 59199 исследований.

Учитывая, что количество бессимптомных больных составляет свыше 70 процентов, региональный оперативный штаб напоминает о необходимости неукоснительно соблюдать обязательный масочный режим в общественном транспорте, такси и торговых центрах.

В Томской области зарегистрированы 667 случаев заболевания коронавирусом: 346 на лечении (251 в стационарах, 95 на самоизоляции), 307 выздоровели, 14 умерли.

ИСТОЧНИК KP.RU