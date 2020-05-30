Коронавирус в Томске: + 22 новых случая заражения COVID-19

30 Май 2020 2020-05-30T10:54:30+03:00

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Сегодня, 30 мая, в Томской области выявлено 22 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус. рф. Таким образом, сейчас в регионе 667 подтвержденных случаев.

В России за последние сутки выявлено 8952 заболевших новой коронавирусной инфекцией, 181 человек скончался.

Всего с начало эпидемии выявлено в стране 396575 человека, умерли 4555, выздоровели 167469.

ИСТОЧНИК KP.RU