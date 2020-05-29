Коронавирус в Томске, последние новости на 30 мая 2020 года: +23 новых случая COVID-19, еще 3 человека умерли

29 Май 2020 2020-05-29T21:00:11+03:00

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Томской области на 30 мая 2020 года

Изменить размер текста: A A

На 30 мая в Томской области зафиксировано 645 случаев COVID-19. Из них 23 случая выявлено вчера.

У 18 вновь заболевших симптомов нет, они остаются под медицинским наблюдением дома. Трое с ОРВИ госпитализированы в инфекционное отделение больницы № 3, двое с пневмонией — в респираторный госпиталь медико-санитарной части № 2 Томска.

Причиной заражения 19 человек стали контакты с теми, кому коронавирус был диагностирован ранее. По четырем случаям идет эпидемиологическое расследование.

На лечении в стационарах остаются 243 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19. На кислородной поддержке находятся 12 человек: один на масочной подаче кислорода, остальные подключены к аппаратам ИВЛ (девять на инвазивной вентиляции легких, два – на неинвазивной).

За истекшие сутки скончались три человека. Все трое входят в группу риска по возрасту (старше 70 лет) и по тяжелым сопутствующим заболеваниям, в числе которых патологии сердечно-сосудистой и эндокринной системы, онкология и другие. Пациенты поступили в стационар с тяжелой формой пневмонии, находились длительное время на искусственной вентиляции легких.

В обсерваторах под Томском на 14-дневном карантине находится 83 человека.

За сутки взято на исследование 2 293 ПЦР-теста, всего с начала тестирования проведено 56 991 исследование.

Учитывая, что количество бессимптомных больных составляет свыше 70 процентов, региональный оперативный штаб напоминает о необходимости неукоснительно соблюдать обязательный масочный режим в общественном транспорте, такси и торговых центрах.

В Томской области зарегистрированы 645 случаев заболевания коронавирусом: 352 на лечении, 279 выздоровели, 14 умерли.

ИСТОЧНИК KP.RU