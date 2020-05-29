2020-05-29T21:00:11+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Томске, последние новости на 30 мая 2020 года: +23 новых случая COVID-19, еще 3 человека умерли

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Томской области на 30 мая 2020 года
Алиса Селезнева
Поделиться:
Число томичей, заболевших коронавирусом, продолжает расти.Число томичей, заболевших коронавирусом, продолжает расти.Фото: из открытых источников
Изменить размер текста:

На 30 мая в Томской области зафиксировано 645 случаев COVID-19. Из них 23 случая выявлено вчера.

У 18 вновь заболевших симптомов нет, они остаются под медицинским наблюдением дома. Трое с ОРВИ госпитализированы в инфекционное отделение больницы № 3, двое с пневмонией — в респираторный госпиталь медико-санитарной части № 2 Томска.

Причиной заражения 19 человек стали контакты с теми, кому коронавирус был диагностирован ранее. По четырем случаям идет эпидемиологическое расследование.

На лечении в стационарах остаются 243 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19. На кислородной поддержке находятся 12 человек: один на масочной подаче кислорода, остальные подключены к аппаратам ИВЛ (девять на инвазивной вентиляции легких, два – на неинвазивной).

За истекшие сутки скончались три человека. Все трое входят в группу риска по возрасту (старше 70 лет) и по тяжелым сопутствующим заболеваниям, в числе которых патологии сердечно-сосудистой и эндокринной системы, онкология и другие. Пациенты поступили в стационар с тяжелой формой пневмонии, находились длительное время на искусственной вентиляции легких.

В обсерваторах под Томском на 14-дневном карантине находится 83 человека.

За сутки взято на исследование 2 293 ПЦР-теста, всего с начала тестирования проведено 56 991 исследование.

Учитывая, что количество бессимптомных больных составляет свыше 70 процентов, региональный оперативный штаб напоминает о необходимости неукоснительно соблюдать обязательный масочный режим в общественном транспорте, такси и торговых центрах.

В Томской области зарегистрированы 645 случаев заболевания коронавирусом: 352 на лечении, 279 выздоровели, 14 умерли.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Коронавирус в Томске, последние новости на 30 мая 2020 года: +23 новых случая COVID-19, еще 3 человека умерли
В томском Академгородке продолжается строительство горнолыжной трассы
Суд в Томской области запретил доступ к 6 сайтам, торговавшими фальшивыми дипломами
В Томской области уже более 15 тысяч человек пострадали от клещей
Современная горнолыжная трасса «Могул» строится в Томске
В Томской области полицейские поймали «телефонного» мошенника из Новосибирска
Аграрии Томской области завершают посевную кампанию
«Сибирская Аграрная Группа» объявила о ребрендинге в год своего 20-летия
Еще трое жителей Томской области умерли от COVID-19
Коронавирус в Томске: + 23 новых случая заражения COVID-19
В Респираторном госпитале СибГМУ заняты почти все койки
Оперштаб призвал томичей не верить фейкам о детских выплатах
В первый день лета микрорайон Степановка в Томске останется без холодной воды
Томичи могут сообщить о контакте с больным COVID-19 на горячую линию
Реконструкция «воздушной гавани» Томска завершится в 2022 году