Суд в Томской области запретил доступ к 6 сайтам, торговавшими фальшивыми дипломами

29 Май 2020 2020-05-29T14:58:01+03:00

Не нужно учиться, а можно купить диплом Фото: из открытых источников

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Прокуратура г. Томска на постоянной основе осуществляет мониторинг сети «Интернет», сообщает пресс-служба ведомства.

По его результатам выявлено шесть интернет-сайтов, содержавших информацию о возможности приобретения за плату, в обход установленной законом процедуры, поддельных документов об образовании.

Закон запрещает распространение информации, направленной на пропаганду совершения деяний, наказуемых в уголовном либо административном порядке. При этом подделка официального документа, представляющего права или освобождающего от обязанностей, а также сбыт таких документов образует состав преступления, предусмотренного ст. 327 УК РФ.

Прокуратура города направила в суд административное исковое заявление с требованием признать размещенную на указанных интернет-сайтах информацию запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.

Иск прокурора удовлетворен, доступ к интернет-страницам судом ограничен.

ИСТОЧНИК KP.RU