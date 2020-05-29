В Томской области полицейские поймали «телефонного» мошенника из Новосибирска

29 Май 2020 2020-05-29T12:54:07+03:00

Молодой человек из Новосибирска продолжит "обучение" в тюремных университетах Фото: из открытых источников

Молодой человек обманул шесть пожилых северчан почти на 1 млн рублей

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В ЗАТО г. Северск завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего жителя г. Новосибирска, обвиняемого в совершении шести преступлений, предусмотренных ч.ч.2,3 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество», сообщает пресс-служба областного управления полиции.

В полицию с заявлениями о хищении денежных средств обратились 6 жителей Томской области, в возрасте от 75 до 84 лет, пострадавших от мошеннических действий обвиняемого.

По версии следствия, в декабре 2019 года обвиняемый, незадолго до этого освободившийся из мест лишения свободы, позвонил шести жителям г. Северска и под видом необходимости оказания помощи их попавшим в беду родственникам убедил перевести ему на счет денежные средства. Четыре из этих преступлений обвиняемый совершил совместно со своим знакомым, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство. Причиненный ущерб составил более 970 тысяч рублей.

Следственным отделом УМВД России по ЗАТО Северск расследование уголовного дела завершено, и материалы дела вместе с утвержденным обвинительным заключением прокурора направлены в Северский городской суд Томской области для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU