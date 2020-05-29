2020-05-29T12:27:26+03:00
Коронавирус Covid-19

Еще трое жителей Томской области умерли от COVID-19

Количество смертей от коронавируса достигло 14
ИГОРЬ ТЮРИН
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Еще трое жителей региона стали жертвой к-вирусаЕще трое жителей региона стали жертвой к-вирусаФото: из открытых источников
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За истекшие сутки в Томской области от коронавируса скончались три человека, информирует региональный оперативный штаб. Все трое входили в группу риска по возрасту (старше 70 лет) и по тяжелым сопутствующим заболеваниям, в числе которых патологии сердечно-сосудистой и эндокринной системы, онкология и другие. Пациенты поступили в стационар с тяжелой формой пневмонии, находились длительное время на искусственной вентиляции легких.

Учитывая, что количество бессимптомных больных составляет свыше 70 процентов, региональный оперативный штаб напоминает о необходимости неукоснительно соблюдать обязательный масочный режим в общественном транспорте, такси и торговых центрах.

В Томской области зарегистрированы 645 случаев заболевания коронавирусом: 352 на лечении, 279 выздоровели, 14 умерли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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