Коронавирус в Томске: + 23 новых случая заражения COVID-19

29 Май 2020 2020-05-29T10:39:57+03:00

Число заболевших в регионе продолжает увеличиваться каждый день Фото: из открытых источников

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Сегодня, 29 мая, в Томской области выявлено 23 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус. рф. Таким образом, сейчас в регионе 645 подтвержденных случаев.

В России за последние сутки выявлено 8572 заболевших новой коронавирусной инфекцией,232 человека скончались.

Всего с начало эпидемии выявлено в стране 387 623 человека, умерли 4 374, выздоровели 159 257.

ИСТОЧНИК KP.RU