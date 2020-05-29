Коронавирус в Томске: + 23 новых случая заражения COVID-19
Общее число случаев заражения в регионе достигло 645
Число заболевших в регионе продолжает увеличиваться каждый деньФото: из открытых источников
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Сегодня, 29 мая, в Томской области выявлено 23 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус. рф. Таким образом, сейчас в регионе 645 подтвержденных случаев.
В России за последние сутки выявлено 8572 заболевших новой коронавирусной инфекцией,232 человека скончались.
Всего с начало эпидемии выявлено в стране 387 623 человека, умерли 4 374, выздоровели 159 257.
ИСТОЧНИК KP.RU