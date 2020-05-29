Оперштаб призвал томичей не верить фейкам о детских выплатах

29 Май 2020 2020-05-29T09:28:49+03:00

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Сегодня,29 мая, региональный оперштаб в своей официальной группе "ВКонтакте" предупредил томичей о фейках, касающихся детских выплат.

- Жителям Томской области, обратившимся за оформлением новых детских выплат, стали приходить сообщения с неизвестного телефонного номера. В нем говорится о том, что заявление не принято, его необходимо переоформить в МФЦ, для чего следует перейти по указанной ссылке. Не переходите по таким ссылкам и не открывайте их любым другим способом, не исключено, что это один из новых видов интернет-мошенничества.- говорится в сообщении оперштаба.

Также в нем подчеркивается, что Томский областной многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг (МФЦ) таких рассылок не проводят.

Вся информация об этапах поступления и рассмотрения заявления на получение новых детских выплат доступна в личном кабинете на портале Госуслуг.

ИСТОЧНИК KP.RU