2020-05-29T08:53:41+03:00
Общество

В первый день лета микрорайон Степановка в Томске останется без холодной воды

Причина - аварийные работы на сетях
Алиса Селезнева
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1 июня Степановка останется без холодной воды1 июня Степановка останется без холодной водыФото: из открытых источников
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1 июня, с 09:00 до 23:50, в связи с аварийными работами на водопроводных сетях будет отсутствовать холодное водоснабжение в микрорайоне Степановка областного центра. Об этом сегодня сообщила пресс-служба ООО «Томсководоканал».

В общей сложности, отключение коснется жителей тринадцати улиц. Коммунальщики просят граждан произвести запасы воды заблаговременно и приносят извинения за доставленные неудобства.

1 июня холодной воды не будет по следующим адресам:

- Ул. 350-летия Томска, 50, 52, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 95, 97, 99, 101;

- Пер. Армянский, 1, 3, 2, 4, 5, 6, 8, 7;

- Пер. Башкирский, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8;

- Ул. Богдана Хмельницкого, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 39/1, 40/1, 40б, 41, 41г, 43;

- Пер. Ботанический, 3, 2, 4, 5, 5а, 6, 7, 7а, 10, 12, 14, 14/1, 16, 16/3, 16/6, 21, 22, 22/1, 23, 24;

- Ул. Дружбы, 55, 56, 57, 58, 60, 62;

- Ул. Завокзальная, 11/2, 64;

- Ул. Калужская, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77;

- Ул. Короленко, 2, 4, 6, 6а, 8, 20;

- Пер. Семафорный, 4;

- Пос. Угольный, 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 5 стр.1, 5а, 7, 8, 11, 13, 14, 18;

- Пер. Чувашский, 6, 3, 5, 7;

- Ул. Энергетиков, 1, 3, 4, 5, 6, 7а, 8, 10, 11, 11а.

ИСТОЧНИК KP.RU

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