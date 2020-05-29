2020-05-29T08:29:54+03:00
Коронавирус Covid-19

Томичи могут сообщить о контакте с больным COVID-19 на горячую линию

Операторы областного колл-центра принимают звонки в круглосуточном режиме
Антонина Ленская
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При необходимости оператор переключит ваш звонок в Роспотребнадзор или полициПри необходимости оператор переключит ваш звонок в Роспотребнадзор или полициФото: из открытых источников
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Сообщить о контакте с человеком, зараженным новой коронавирусной инфекцией, и узнать, что нужно делать в этом случае, можно по телефонам горячей линии департамента здравоохранения Томской области: 8 (3822) 516-616, 8-800-350-8850.

Звонки принимаются круглосуточно, на вопросы отвечают операторы регионального центра медицинской и фармацевтической информации. Всего на горячую линию за время ее работы, с 12 марта, поступило более 86 200 обращений.

Как сообщила директор центра Светлана Малахова, в последнее время стали поступать звонки с вопросами, что предпринять, если произошел контакт с зараженным COVID-19. «Операторы колл-центра фиксируют контакты звонившего, место его работы, наличие или отсутствие симптомов заболевания. Информация передается в региональное управление Роспотребнадзора и медицинскую организацию по месту нахождения человека для оперативного реагирования», – пояснила она.

Также на горячую линию поступают вопросы о правилах соблюдения обязательного масочного режима в общественных местах, о графике работы медорганизаций в режиме повышенной готовности. Жителей области интересует, где можно сдать тесты на COVID-19, какие документы необходимо иметь при пересечении границ региона и т. д. При необходимости операторы переключают звонки на профильные ведомства – управление Роспотребнадзора, правоохранительные органы, исполнительные органы государственной власти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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