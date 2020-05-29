Реконструкция «воздушной гавани» Томска завершится в 2022 году

29 Май 2020 2020-05-29T07:52:27+03:00

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Состоялось выездное заседание штаба по реконструкции объектов международного аэропорта «Богашево». Возглавил его заместитель губернатора Томской области по промышленной политике Игорь Шатурный. – сообщила в пятницу пресс-служба региональной администрации.

В штабе приняли участие представители ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)», ООО «Аэропорт Томск», генподрядчика — ЗАО «СУ ТДСК», субподрядных организаций, специалитсы департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области.

Руководитель проекта ЗАО «СУ ТДСК» Игорь Рыжков отчитался вице-губернатору о ходе строительства аварийно-спасательной станции, нового КПП и водосточно-дренажной системы, а также поставках материалов и оборудования. На данных объектах уже выполнены земляные работы и завершается возведение фундамента. На строительных площадках соблюдаются все необходимые санитарно-противоэпидемические меры.

- Реконструкция аэропортового комплекса «Богашево» — один из приоритетных проектов нашего региона и находится на особом контроле губернатора Сергея Жвачкина. Он поручил четко отслеживать исполнение графика, а также использовать оборудование и материалы отечественных и томских производителей, — подчеркнул Игорь Шатурный.

Напомним, реконструкция аэропортового комплекса «Богашево» предусмотрена комплексным планом модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года, утвержденным правительством РФ. Общий объем финансирования из федерального бюджета составит 2,8 млрд рублей. Завершение реконструкции планируется в 2022 году.

Участники штаба подробно обсудили ход работ.Фото: из открытых источников

Проект включает в себя новое искусственное покрытие на взлетно-посадочной полосе, строительство водосточно-дренажной системы, очистных сооружений, аварийной поисково-спасательной станции, периметрового ограждения аэропорта с техническими средствами охраны. Кроме того, будет реконструирована патрульная дорога, установлены система светосигнального оборудования и новые участки метеооборудования, обустроены подъезды и подведены инженерные коммуникации к проектируемым зданиям.

ИСТОЧНИК KP.RU