2020-05-29T06:45:34+03:00
Общество

Раскраска - антистресс помогает в работе с осужденными в Томской области

Занятия с психологом направлены на снижение эмоциональных перегрузок
Валерия ЗОЛОТУХИНА
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Психолог Юлия Крючкова ведет тренинг в ИК-4 Томска. Фото пресс-службы УФСИН по Томской области.Психолог Юлия Крючкова ведет тренинг в ИК-4 Томска. Фото пресс-службы УФСИН по Томской области.
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Юлия Крючкова, психолог ИК-4 УФСИН России по Томской области, провела цикл индивидуальных психологических тренингов с начальниками отрядов, направленных на снятие стрессов, эмоциональных перегрузок и конструктивное реагирование на проблемные ситуации.

- Мы использовали методику «Раскраска – антистресс», один из эффективных приемов арт–терапии, – рассказала Юлия. - Человек полностью концентрируется на изображении, которое нужно раскрасить, отвлекается от переживаний. На этом фоне уменьшается чувство тревожности, активизируется творческое начало. В результате снижается уровень нервного напряжения, развивается уверенность в своих возможностях.

Уточним, что все психологические лаборатории ведомства обучают сотрудников эффективным психологическим приемам, позволяющим выявлять и снимать стрессы, формировать позитивное мировоззрение у осужденных, побуждать их к внутреннему развитию, что позволит людям в дальнейшем изменить привычный образ жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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