2020-05-29T06:36:55+03:00
Общество

За новые скверы и парки в Томске проголосовало 147 тысяч горожан

Высказать свое мнение можно онлайн до воскресенья
Валерия ЗОЛОТУХИНА
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Театральный сквер в Томске - одно из любимых мест отдыха горожан.Театральный сквер в Томске - одно из любимых мест отдыха горожан.Фото: Из открытых источников
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До 31 мая на сайте администрации Томска продолжается онлайн-голосование по объектам благоустройства общественных пространств в 2021-2022 гг. в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

- На сегодня томичи уже оставили почти 147 тысяч голосов за территории во всех районах города, - рассказали в пресс-службе городской администрации. - Предварительно в число лидеров рейтинга вошли пространства в отдаленных от центра микрорайонах – среди них скверы по ул. Бердской, 11, на пересечении Красноармейской и Алтайской, «Парк ученых» в микроайоне «Наука», зона отдыха по ул. Сибирской, 118, пространство по ул. Елизаровых, 54, сквер старца Федора Томского в пос. Хромовка.

Уточним, что в 2021 году в областном центре запланировано благоустроить 32 объекта, а в 2022-м – 36. Девять из них будут переходящими.

ИСТОЧНИК KP.RU

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