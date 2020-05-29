Найден,жив: 5-летнего малыша, пропавшего в Томске, нашли спустя несколько часов
Пятилетнего Костю Богинского, пропавшего вчера вечером, нашли живым. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Томской области и группе поискового отряда "Лиза Алерт" ( "Вконтакте").
Напомним, что 28 мая стало известно о пропаже ребенка в районе ДК "Авангард" в Томске. Родители мальчика, уехавшего на велопрогулку, не могли найти его самостоятельно с 18.30, и в районе девяти часов вечера обратились в полицию. Информация о поиске ребенка была размещена в СМИ и социальных сетях. На поиски ребенка вместе со стражами порядка, вышли волонтеры "Лиза Алерт- Томск".
- Все это время мальчик находился в подъезде одного из расположенных рядом с ДК «Авангард» домов. Противоправных действий в отношении него совершено не было. Ребенок передан законным представителям - уточняется в сообщении УМВД.
Сейчас по факту случившегося полиция проводит проверку, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
За судьбу малыша волновались тысячи томичейФото: из открытых источников
ИСТОЧНИК KP.RU