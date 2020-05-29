2020-05-29T06:41:30+03:00
Происшествия

Найден,жив: 5-летнего малыша, пропавшего в Томске, нашли спустя несколько часов

Полиция проводит проверку по факту случившегося ЧП
Валерия ЗОЛОТУХИНА
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Маленький Костя был найден полицией в подъезде многоэтажки рядом с ДК "Авангард". Фото УМВД России по Томской области.Маленький Костя был найден полицией в подъезде многоэтажки рядом с ДК "Авангард". Фото УМВД России по Томской области.
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Пятилетнего Костю Богинского, пропавшего вчера вечером, нашли живым. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Томской области и группе поискового отряда "Лиза Алерт" ( "Вконтакте").

Напомним, что 28 мая стало известно о пропаже ребенка в районе ДК "Авангард" в Томске. Родители мальчика, уехавшего на велопрогулку, не могли найти его самостоятельно с 18.30, и в районе девяти часов вечера обратились в полицию. Информация о поиске ребенка была размещена в СМИ и социальных сетях. На поиски ребенка вместе со стражами порядка, вышли волонтеры "Лиза Алерт- Томск".

- Все это время мальчик находился в подъезде одного из расположенных рядом с ДК «Авангард» домов. Противоправных действий в отношении него совершено не было. Ребенок передан законным представителям - уточняется в сообщении УМВД.

Сейчас по факту случившегося полиция проводит проверку, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

За судьбу малыша волновались тысячи томичей Фото: из открытых источников

За судьбу малыша волновались тысячи томичейФото: из открытых источников

ИСТОЧНИК KP.RU

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