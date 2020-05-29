2020-05-29T05:26:54+03:00
Коронавирус Covid-19

В Томске продолжается дезинфекция многоквартирных домов

Работы будут вести до конца пандемии
Валерия ЗОЛОТУХИНА
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Входные группы, лестничные марши, подоконники в домах Томска обрабатывают раствором, безопасным для людей и животных.Входные группы, лестничные марши, подоконники в домах Томска обрабатывают раствором, безопасным для людей и животных.Фото: Из открытых источников
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Управляющие компании и ТСЖ районов города для профилактики новой коронавирусной инфекции на днях провели санитарную обработку мест общего пользования в многоквартирных домах Томска: в Ленинском районе – 101, в Кировском районе -95, в Октябрьском районе – 289, в Советском районе – 126. Обработаны внешние поверхности подоконников, лестничных маршей, входных групп, почтовых ящиков, лифтовых кабин, домофонов.

- В Октябрьском районе дезинфекция проведена в многоквартирных домах по Иркутскому тракту, 142 и 160, улицах Лазарева, 3а и 3б, Ивана Черных, 96/22, Водопроводной, 14, Б. Куна, 2 и 16 и других, - уточняют в пресс-службе мэрии.

Напомним, санобработка выполняется в многоэтажках Томска с 26 марта 2020 года средствами, безопасными для людей и животных. А 22 мая в России утверждены санитарно-эпидемиологические правила, которые будут действовать до 1 января 2021 года и направлены на нераспространение коронавирусной инфекции COVID-19

ИСТОЧНИК KP.RU

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