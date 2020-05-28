Коронавирус в Томске, последние новости на 29 мая 2020 года: число заболевших COVID-19 превысило 600 человек, скончался еще один пациент

28 Май 2020 2020-05-28T21:01:11+03:00

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Томской области на 29 мая 2020 года

Изменить размер текста: A A

На 29 мая в Томской области зафиксировано 622 случая COVID-19. Из них 27 случаев выявлено вчера.

У 10 человек симптомов заболевания нет, они остаются под медицинским наблюдением дома. 12 пациентов с симптомами ОРВИ госпитализированы в инфекционное отделение больницы № 3 Томска, пять с пневмонией в респираторные госпитали медико-санитарной части № 2 и СибГМУ.

Причиной заражения 17 заболевших стали контакты с теми, кому диагноз COVID-19 был поставлен ранее. По 10 случаям идет эпидемиологическое расследование.

Остаются на лечении в стационарах 235 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. На кислородной поддержке находятся 12 человек: один на масочной подаче кислорода, остальные подключены к аппаратам ИВЛ (девять на инвазивной вентиляции легких, двое на неинвазивной).

За истекшие сутки один человек с COVID-19 скончался. Пациент поступил в респираторный госпиталь медико-санитарной части № 2 в крайне тяжелом состоянии с внебольничной двусторонней пневмонией, был подключен к ИВЛ. Мужчина был старше 80 лет с хроническим заболеваниям сердечно-сосудистой системы.

В обсерваторах под Томском на 14-дневном карантине находится 91 человек.

Учитывая, что количество бессимптомных больных составляет свыше 70 процентов, региональный оперативный штаб напоминает о необходимости неукоснительно соблюдать обязательный масочный режим в общественном транспорте, такси и торговых центрах.

В Томской области зарегистрировано 622 случая заболевания коронавирусом: 374 на лечении (235 в стационарах, 139 на самоизоляции), 237 выздоровели, 11 умерли.

ИСТОЧНИК KP.RU